Pontina, incidente tra 5 auto: 2 feriti

Brutto incidente nel pomeriggio di oggi, 26 gennaio, su via Pontina all’altezza di Castel Romano. E’ successo intono alle ore 18:00. A scontrarsi ben 5 veicoli in direzione Roma.

Incidente sulla Pontina: 5 auto coinvolte

A causa dello scontro, piuttosto violento, sono rimaste ferite 3 persone. Non si conoscono le cause che hanno provocato l’incidente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Aprilia per i rilievi e 2 ambulanze, che hanno trasportato i feriti in ospedale. Inizialmente si erano create lunghe code, circa 3 chilometri, ma dopo circa un’ora e mezza gli agenti sono riusciti a far spostare tutte le auto coinvolte lateralmente, rendendo più scorrevole il traffico.