I carabinieri avrebbero già fermato un sospettato per l’omicidio.

La vittima è un uomo di 30 anni, forse di origini straniere, non ancora identificato.

Colpito all’inguine con un coltello, 30enne muore dissanguato

Un uomo di circa 30 anni, non ancora identificato e presumibilmente straniero, è morto dissanguato dopo essere stato accoltellato all’inguine. I fatti si sono registrati a Castelnuovo Rangone, nel Modenese. L’aggressione è avvenuta in strada, e nonostante il soccorso tempestivo del 118, l’uomo è giunto in condizioni disperate all’ospedale di Baggiovara, dove purtroppo i tentativi di rianimarlo si sono rivelati vani.

I carabinieri della Compagnia di Sassuolo sono giunti sul luogo dell’aggressione per condurre le indagini. Si ipotizza che si tratti di una lite, forse un regolamento di conti tra spacciatori. L’arma del delitto è stata ritrovata e sembra esserci un sospettato.