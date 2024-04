Weekend a Roma: eventi da non perdere sabato 27 e domenica 28 aprile

Tra sole e rovesci primaverili inattesi, a Roma oltre agli eventi indoor si aggiungono anche quelli all’aria aperta, permettendo di scegliere tra tantissime mostre, spettacoli teatrali, rassegne culturali e proiezioni. Tutti rigorosamente gratuiti, ecco la nostra selezione!

Ultimo weekend di aprile a Roma, un finesettimana che coincide con tantissime occasioni per dedicarsi ad attimi di cultura, intrattenimento, musica e relax. Sabato 27 e domenica 28 aprile sono tantissime le occasioni a Roma per vivere il finesettimana low-budget e senza annoiarsi. Questo finesettimana di aprile sarà dedicato principalmente alle visite gratuite in occasione del Natale di Roma. Tante altre le iniziative, però, che intrattengono visitatori, turisti e cittadini romani durante le prime giornate di primavera nella Capitale.

Fioriture al giardino giapponese a Villa Borgherse e al laghetto dell’Eur

A due passi da Villa Borghese, nel quartiere III Pinciano, si nasconde un angolo di Giappone. Il giardino di ispirazione nipponica fa parte dell’Istituto Giapponese di Cultura ed è stato realizzato dal noto architetto Ken Nakajima, lo stesso che ha realizzato l’area giapponese presso l’Orto Botanico di Roma. Una visita in questo posto placido è da fare. Nello stesso periodo, è possibile visionare inoltre le magnifiche fioriture del laghetto dell’Eur.

Fiera del giocattolo vintage

Il 27-28 aprile 2024, torna l’evento dedicato interamente al mondo del giocattolo vintage presso l’Hotel Mercure west con ingresso libero dalle 15 alle 18. Rispetto alle edizioni precedenti è cambiata la location e lo spazio espositivo: da che si contavano 35 espositori, in questa efula Fiera del giocattolo ne ospiterà più di 60. Maggiori info a questo link.

Centocelle street food

Anche quest’anno la primavera romana esplode nel villaggio TTS Street Food di viale Agosta, al cospetto del famoso quartiere di Centocelle. Un appuntamento on the road che vede la presenza in viale Agosta di 20 selezionatissimi maestri dello street food che trasformano davanti ai vostri occhi materie prime di assoluta e certificata qualità in veri e propri piatti gourmet.

Delizie dolci e salate per tutti i gusti. Antipasti sfiziosi e fritti di ogni genere. Primi piatti romani, carni, pesce ed incredibili novità dall’estero. La location viene allestita con scenografie e tanti giochi di luci per regalare un’atmosfera unica nel cuore di Roma dove poter trascorrere momenti di assoluto relax. I 20 Street Chef sono posizionati su due file, una fronte all’altra, creando così delle vere e proprie vie del gusto. Al centro la consolle, le postazioni birra, vino e cocktail.

Cento pittori a via Margutta

La famosa strada di via Margutta è sempre stata meta preferita degli artisti fin dal Rinascimento, per la sua aria di essere lontana dalla città, priva dalle contaminazioni della modernità, piena di verde e luogo da cui trarre ispirazione. Pertanto artisti di tutta Europa cominciarono ad acquistare qui case e ad allestire le proprie botteghe.

La tradizionale mostra di via Margutta è nata nel lontano autunno del 1953 per iniziativa spontanea di alcuni pittori che nell’immediato dopoguerra si riunirono e decisero di dar vita e colore ad una strada che da sempre era stata il rifugio naturale di pittori, scultori, poeti, musicisti ed artigiani. Giunta alla sua 121esima edizione, la tradizione dei “Cento pittori a via Margutta” torna in scena e quest’anno e avrà come tema “Intelligenza artificiale e creatività: il rapporto tra l’uomo e la macchina”.

Hippie Market e Foodstock all’Appia Joy Park

Nell’Appia Joy Park due giorni di pace, musica, artigianato, food, divertimento. Si anima il weekend romano del 27 e 28 aprile con il ritorno di due famosi e amati eventi molto attesi: l’Hippie Market e Foodstock. La musica, l’arte e le atmosfere anni ’60 e ’70 invadono l’oasi verde di 45.000 mq dell’Appia Joy Park, il nuovo parco della Capitale sito in via Annia Regilla 245. Due giorni dedicati al miglior artigianato e vintage, cibo di strada, musica, eventi collaterali tra esibizioni di artisti di strada, musicisti e intrattenimento per i bambini, ad ingresso gratuito. Un must anche per i foodlovers, un evento unico su Roma che propone oltre 130 irresistibili proposte culinarie.

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi al Parco da Vinci

L’eccellenza dell’unico vero e originale mercato di qualità de “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi” arriva al Parco da Vinci di Fiumicino. Lo spettacolo delle “boutique a cielo aperto” – con il meglio del Made in Italy artigianale, come pelletteria (borse e scarpe) di unica ed esclusiva fattura artigianale, la migliore produzione di cachemire, nuove collezioni moda, tessuti di arte fiorentina e tanta qualità garantita dal Consorzio al prezzo migliore – Vi aspetta sabato 27 e domenica 28 aprile. Tutte le info a questo link.

A Tor Bella Monaca la mostra su inclusione, street art e accessibilità urbana “WonderWall | Il muro delle meraviglie”

L’inclusione intesa come esperienza artistica, immersiva e da condividere con chi la vive sulla propria pelle. A raccontare il proprio punto di vista sulla disabilità saranno i partecipanti di “WonderWall | Il muro delle Meraviglie”, progetto promosso da Roma Capitale in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, che il 27 aprile 2024 giungerà al suo ultimo appuntamento con una vera e propria mostra d’arte.

Dopo quattro mesi di laboratori di lettura fotografica, arti visive e studio delle mappe urbane che costituiscono le principali periferie della Capitale, i partecipanti di “WonderWall” esporranno infatti i loro lavori per raccontare come le persone con disabilità percepiscono le città, le loro strade, la viabilità e gli spazi. Lo faranno all’interno di uno spazio apposito nell’Istituto Comprensivo “Melissa Bassi”, a Tor Bella Monaca dalle ore 10.30 alle 16.30, che per l’occasione ospiterà la mostra degli “artisti dell’inclusione”. Un evento conclusivo che in realtà apre al dibattito sull’accessibilità urbana: attraverso un’esposizione fotografica le persone saranno accompagnate per mano e aiutate a riscoprire Roma con gli occhi di chi, ogni giorno, la affronta come una sfida personale.