Omicidio a Pomezia, ferito alla schiena e trovato in strada: 53enne muore in Ospedale

Omicidio a Pomezia. E’ giallo sulla morte di un uomo trovato in gravissime condizioni in strada nella notte in Via Singen, quartiere popolare della città, e successivamente deceduto in Ospedale; per il 53enne infatti, questa la sua età, portato d’urgenza al Pronto Soccorso, non c’è stato nulla da fare. L’uomo è morto poco dopo l’arrivo alla clinica Sant’Anna.

L’allarme è scattato in corrispondenza del civico 38. Qui, oltre ai sanitari del 118, sono giunti anche i Carabinieri della Stazione di Roma Tor de Cenci e di Pomezia, con questi ultimi che ora seguono le indagini per ricostruire l’accaduto. Da capire infatti chi abbia colpito l’uomo – e perché – ferendolo a morte.

Omicidio a Pomezia, uomo ferito a morte in Via Singen

La vittima, secondo i primi elementi disponibili, è stata trovata riversa in strada con una ferita alla schiena in una pozza di sangue. Immediatamente sono scattate le segnalazioni al Numero Unico delle Emergenze 112 e sul posto sono intervenuti i soccorsi. Un’ambulanza ha portato la persona, praticamente in fin di vita, presso il Pronto Soccorso della Casa di cura Sant’Anna; qui però, come detto, l’uomo è deceduto poco dopo a causa delle ferite riportate.

Le indagini

Sul posto sono stati eseguiti i rilievi da parte del Nucleo Investigativo di Frascati che conduce le indagini assieme ai Carabinieri della Compagnia di Pomezia. I Militari da stamattina stanno interrogando i residenti della zona, densamente popolata e composta da alte palazzine, per cercare di capire se qualcuno possa o meno aver visto qualcosa. La speranza è quella di individuare particolari utili per ricostruire l’accaduto: tra le ipotesi al vaglio, la principale resta chiaramente quella dell’omicidio, ma gli accertamenti proseguono a 360° senza tralasciare nulla. Da capire anche quale sia stata l’arma utilizzata: se una da taglio oppure una pistola.

