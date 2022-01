Pomezia, fondi del PNRR: approvati i progetti per la costruzione di una Casa della Comunità e di un Ospedale di Comunità

Pomezia, buone notizie per la sanità. A comunicarlo la segretaria del PD locale, Eleonora Napolitano. “Sabato 08 gennaio 2022, alle ore 18.00 in diretta Facebook sulla pagina del Partito Democratico Pomezia, abbiamo incontrato On. Rodolfo Lena per parlare degli importanti nuovi investimenti in sanità nella città di Pomezia – fa sapere Eleonora Napolitano – Il Presidente della Commissione Sanità della Regione Lazio ci ha illustrato il progetto che la Regione Lazio ha approvato grazie ai fondi del PNRR e che vedrà a Pomezia la nascita di una Casa della Comunità e di un Ospedale di Comunità”.

Casa di comunità e ospedale di comunità: cosa sono e che servono

Si tratta di strutture che permetterebbero ai cittadini un balzo avanti nella gestione dei servizi sanitari: la prima è infatti una struttura in cui il Medico di Medicina Generale e il Pediatri di Libera lavorano in équipe, in collaborazione con gli infermieri di famiglia, gli specialisti ambulatoriali e gli altri professionisti sanitari quali logopedisti, fisioterapisti, dietologi, tecnici della riabilitazione e altri specialisti, mentre il secondo è una struttura che si occupa di quei pazienti che si trovano in condizioni non acute e con richieste assistenziali non importanti ma che non possono essere gestiti a domicilio.

“Potenziamento dei servizi sanitari a Pomezia”

“Tali nuove realtà sanitarie pubbliche rappresentano per la nostra Città un potenziamento dei servizi sanitari e della medicina territoriale, il cui valore è emerso con forza negli ultimi due anni di crisi pandemica – prosegue la Napolitano – Il dialogo sul tema della sanità con l’On. Lena, iniziato diversi mesi fa, è stato importante per mettere in luce esigenze e bisogni specifici e rimarcare alcune assenze, anche grazie al coinvolgimento della Pro Loco di Pomezia, ieri rappresentata da Vincenzo Scherillo.

Al termine dell’incontro – che è stato attivamente partecipato – abbiamo invitato (pandemia permettendo) l’On. Lena a venire a trovarci a Pomezia in occasione di una futura iniziativa sui temi della Sanità che devono continuare a vederci attenti ed impegnati.

Crediamo di aver inaugurato questo nuovo anno con una importante notizia per Pomezia e siamo certi che la presenza dell’Ospedale di Comunità e, ancor più, cella Casa della Comunità rappresentino un successo ovvero l’inizio di rinnovata attenzione da parte della Regione Lazio verso i bisogni sanitari e di cura territoriale della nostra Città”.

C’è da dire, ovviamente, che i tempi di realizzazione non saranno ovviamente rapidi. Si parla infatti di approvazione del progetto. Adesso dovrà partire l’iter per la sua realizzazione.