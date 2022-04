Pomezia, fondi PNRR per lo sport: chiesti 2500 euro per Campo Ascolano e Selva dei Pini

Sport in primo piano a Pomezia, dove la Giunta ha deliberato insieme al sindaco la richiesta di finanziamento dei fondi PNRR per lo sport. Si tratta di due progetti per la realizzazione di un polo sportivo comunale a Campo Ascolano e per il potenziamento delle strutture sportive di Selva dei Pini. Sono stati richiesti in tutto 2.500.000 euro relativi ai fondi PNRR “Sport e inclusione sociale”. Ecco nel dettaglio quali sono i progetti.

– Realizzazione di un impianto sportivo polivalente in località Campo Ascolano per un totale di 1.747.000 euro. Si tratta della realizzazione di una palestra comunale polivalente (basket, pallavolo, calcio a 5) con spogliatoi, ufficio, locale tecnico bagni. Camminamenti esterni, marciapiede e parcheggio.

– Rigenerazione e potenziamento del complesso sportivo comunale sito in località Selva dei Pini per un totale di 745.000 euro. Rifacimento completo del campo da calcio con erba sintetica di ultima generazione; rigenerazione dei 5 campi da tennis in terra rossa; potenziamento per il tennis delle strutture esterne, d’accoglienza, di gioco, del verde, recinzioni, spalti e completo rifacimento spogliatoi con la demolizione di strutture esistenti e l’installazione di prefabbricati ad uso spogliatoio nuovi. Fondi per lo sport a Pomezia, le parole del sindaco