Pomezia, grande festa per il compleanno dell’Agenzia Unipol: ‘Da 45 anni al vostro servizio’

Sembrano trascorsi solo pochi giorni, invece è già passato quasi un quarto di secolo da quel lontano 9 marzo del 1977, giorno in cui nasceva l’agenzia Unipol di via La Marmora, al civico 39. In una stanzetta messa a disposizione dalla camera del lavoro della Cgil, il più grande sindacato dei lavoratori, grazie al contributo della Cisl e Uil, prendeva vita una nuova realtà che nel tempo è cresciuta dando lavoro a più di 50 persone.

“Questo si è reso possibile grazie non solo al contributo iniziale della Cisl e della Uil, ma anche dei sindacati di categoria dei chimici, metalmeccanici e alimentaristi, delle organizzazioni degli artigiani Cna dei commercianti Confesercenti e contadini, oltre che del Cic il sindacato degli inquilini, del SUNIA, di ARCI di Legambiente e dei tanti consigli di fabbrica come Feal su Cassinelli e Guercini Litton Fiorucci Sigma Tau e di tanti altri – spiega Fiorenzo D’Alessandri – Con la loro spinta iniziale e il nostro lavoro tenace e instancabile, oltre che con il contributo dei collaboratori che negli anni sono entrati a far parte della nostra squadra, siamo riusciti a costruire un’azienda che oggi dà lavoro a oltre cinquanta dipendenti e collaboratori. La nostra Unipol si è estesa, oltre che su Pomezia, anche su Roma, Marino, Ardea, Aprilia, Anzio e Nettuno. Siamo presenti nelle più importanti aziende di Pomezia e in importanti enti e aziende romane e della provincia”.

La serietà con cui è stato improntato il lavoro è stata riconosciuta anche fuori dai confini provinciali e regionali.

“Abbiamo rapporti commerciali e clienti in varie città e regioni italiane, dalla Sicilia, al Piemonte, passando dalla Lombardia, dal Veneto, dall’Emilia Romagna e dalla Campania. Abbiamo clienti importanti a Padova, Milano, Bologna, Torino Catania e Brescia. Malgrado le difficoltà, prime tra tutte la pandemia e questa maledetta guerra, andiamo avanti e continuiamo a crescere, grazie anche al fatto di essere parte di un grande gruppo italiano come è UnipolSai, che ormai è leader in vari settori: dalle assicurazioni alle banche, dai noleggi auto e veicoli commerciali alla salute, dal welfare agli alberghi. Abbiamo fatto un lungo percorso di cui siamo tutti orgogliosi e abbiamo ancora voglia di fare e continuare così, dando supporto alle tante aziende di ogni tipo e dimensioni, agli artigiani, ai commercianti, contadini, ai professionisti, ai medici, agli architetti, agli avvocati, agli ingegneri, ai tanti lavoratori e lavoratrici e alle famiglie che hanno riposto in noi la loro fiducia e alle quali non abbiamo mai fatto mancare il nostro supporto il nostro contributo nei momenti di difficoltà, ma che abbiamo accompagnato nella loro crescita. Una piccola grande storia, la nostra, inscindibilmente legata ad una piccola ma grande città: Pomezia. Una città che ci ha visti nascere e crescere, alla quale siamo profondamente legati e riconoscenti e alla quale speriamo di poter continuare a dare il nostro piccolo contributo per la sua crescita e per il benessere dei nostri concittadini”.