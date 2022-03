Pomezia, grosso incendio nella notte: distrutto capannone (FOTO)

Terrificante incendio nella notte a Pomezia, dove le fiamme hanno completamente distrutto un capannone. E’ successo a mezzanotte in via di Valle Caia, al civico numero 16. L’incendio è divampato all’interno di una struttura grande circa 2000 metro quadri e utilizzata come deposito di materiale di vario tipo. Le fiamme in pochissimo tempo hanno avvolto l’intero capannone, distruggendolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre per spegnere l’incendio. Nonostante l’impiego di due Aps (22/A e 11/A), tre autobotti ,carro autoprotettori, il capannone è andato completamente distrutto. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Pomezia e i sanitari del 118. Fortunatamente nessuna persona è stata coinvolta nell’incendio.

Sconosciute al momento le ragioni che hanno dato origine alle fiamme. Saranno ora gli investigatori a dover far luce sull’episodio.