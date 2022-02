Pomezia: «Il bambino deceduto stava combattendo contro il Covid-19»

Francesco D., il bimbo di 10 anni morto a Pomezia nella notte, “stava combattendo contro il Covid-19″. A renderlo noto è stata poco fa l’Amministrazione comunale di Pomezia che in un messaggio si è unito al cordoglio per la prematura scomparsa del piccolo concittadino. «Una notizia che ci ha lasciato tutti sgomenti – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – Alla famiglia e ai suoi cari le condoglianze dell’Amministrazione e della comunità tutta per questa perdita così dolorosa».

Pomezia, addio a Francesco: frequentava la quinta elementare

Il giovane studente frequentava la quinta elementare alla Scuola Don Bosco di Pomezia. Lunedì prossimo, 14 febbraio 2022, si svolgeranno i funerali presso la Chiesa di San Benedetto di Pomezia dalle ore 11.00. La notizia stamani ha lasciato senza parole genitori e compagni dell’alunno, rimasti sconvolti per l’accaduto. La Redazione de Il Corriere della Città si stringe al dolore della famiglia.

Pomezia, IC Via della Tecnica: il messaggio di cordoglio per Francesco

Anche il Preside dell’IC Via della Tecnica, quello a cui appartiene la scuola Don Bosco dove studiava Francesco, ha pubblicato sul sito dell’Istituto Scolastico un messaggio di cordoglio. «La comunità scolastica tutta si raccoglie, con dolente partecipazione e rispettoso silenzio, intorno al dolore della famiglia del piccolo Francesco – si legge sul sito – A lui, nostro compagno di viaggio di ieri e di domani, rivolgiamo i nostri pensieri più belli e più cari».