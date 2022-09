Pomezia, il Commissario Straordinario intonta i presidi dei licei

Il Commissario straordinario Giancarlo Dionisi ha incontrato ieri pomeriggio presso il palazzo municipale di Piazza Indipendenza i Dirigenti Scolastici del Liceo Artistico e Linguistico Pablo Picasso, dell’Istituto di istruzione superiore Largo Brodolini, dell’Istituto di istruzione superiore Blaise Pascal e dell’Istituto di istruzione superiore via Copernico di Pomezia.

Il Commissario, anche in virtù del suo ruolo istituzionale, ha preso l’impegno di proporre l’apertura di un tavolo permanente con Città metropolitana di Roma Capitale che affronti ed esamini periodicamente le diverse problematiche attinenti al mondo della scuola che riguardano ogni aspetto della vita scolastica degli alunni.

“Garantire il diritto allo studio dei nostri giovani è una delle priorità che mi vede impegnato in prima persona, in stretta collaborazione con gli uffici comunali e le istituzioni scolastiche del territorio” – dichiara il Viceprefetto Dionisi – “L’incontro di ieri è una tappa del processo di ascolto e di condivisione che vede coinvolti i protagonisti principali dell’educazione scolastica: i presidi che, insieme ai docenti e a tutto il personale, sono in prima linea nell’affrontare le problematiche quotidiane e le esigenze di famiglie e ragazzi. Insieme intendiamo preservare e promuovere i piccoli grandi interventi volti a dotare l’offerta didattica di primo livello delle scuole di Pomezia dei servizi e delle opere pubbliche che meritano. Penso soprattutto a strutture accoglienti, supporto e servizi alle famiglie, percorsi didattici innovativi, attività sportive e trasporto garantito anche a chi vive in territori disagiati”.