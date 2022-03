Pomezia, il (doppio) colpo alle Poste fallisce ma restano i danni: l’Ufficio chiude per lavori, ecco fino a quando

L’Ufficio Postale di Pomezia di Via dei Castelli Romani resterà chiuso per oltre una settimana. La causa? Un doppio tentato furto terminato in entrambi i casi senza bottino per i malviventi ma con diversi danni causati alla struttura. Ed ora, per sostituire le parti danneggiate, la società è stata costretta a disporre degli interventi straordinari comunicando la chiusura degli uffici.

Tentato furto alle poste di Pomezia

Il primo tentativo di furto si era verificato, come vi avevamo raccontato, nell’ottobre scorso. In quella circostanza i malviventi avevano provato ad entrare nell’Ufficio Postale di Via dei Castelli Romani intorno alle 19.30. A dare l’allarme – e a mettere in fuga i banditi – erano stati i dipendenti che avevano chiamato prontamente i Carabinieri (sul posto è giunta anche la Vigilanza Privata della Cosmopol, ndr).

Ma nonostante i danni riportati dal portone di ingresso si era riusciti comunque ad evitare la chiusura dell’Ufficio al fine di evitare possibili disagi per i cittadini. Qualche giorno fa però i ladri ci hanno riprovato. Da quanto ricostruito ignoti hanno provato stavolta ad aprirsi un varco d’accesso prendendo a sprangate la vetrina laterale riuscendo tuttavia soltanto ad incrinarla facendo peraltro scattare l’allarme. Altri danni insomma ma nuovamente nessun bottino. L’episodio è avvenuto il 23 febbraio scorso.

Quando riapre la posta di Via dei Castelli Romani

Adesso quindi per sistemare i danni del doppio tentativo di furto servirà chiudere l’Ufficio come detto. A rendere noti i tempi dei lavori è stata la stessa società. «Poste Italiane comunica che a partire da domani 10 marzo partiranno i lavori di manutenzione straordinaria dell’ufficio postale di Pomezia Centro, in Via dei Castelli Romani, resesi necessari a seguito dell’evento criminoso», si legge in una nota. «La riapertura dell’ufficio Postale di Pomezia Centro è prevista per venerdì 18 marzo», conclude il testo.

Posta a Pomezia chiusa: quali sono gli Uffici più vicini

Per garantire la continuità dei servizi durante il periodo dei lavori, Poste ha predisposto il potenziamento delle altre sedi di Pomezia ricordando inoltre la disponibilità della sede di Ardea. Queste dunque le alternative per i cittadini:

Presso l’Ufficio di Torvaianica, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa 26, sarà disponibile uno sportello dedicato e una sala consulenza per tutte le operazioni postali e finanziarie, comprese le attività collegate ai libretti di risparmio e ai conti Bancoposta. Possibilità di ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario. L’ufficio osserva i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35;

Disponibile anche l’altra sede di Pomezia, in Piazza Indipendenza, che osserva orario dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

A disposizione della clientela anche l’ufficio postale di Tor San Lorenzo, in Largo San Lorenzo, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.