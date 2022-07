Pomezia, il M5s risponde al Pd: ‘Mai parlato di alleanze’

Il prossimo anno a Pomezia i cittadini saranno chiamati alle urne però il Partito Democratico è stato chiaro: non correrà insieme al Movimento 5 Stelle. Ad annunciarlo è stata la Segretaria del PD Eleonora Napolitano, ma non si è fatta certo attendere la risposta dei pentastellati. Il consigliere e capogruppo M5S, Massimiliano Villani, in una nota ha spiegato che, in realtà, il movimento non ha mai parlato di alleanze. Né con il PD né con altre forze politiche.

La risposta del M5S al PD di Pomezia