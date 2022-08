Pomezia, l’illustrazione dei progetti PNRR contro la povertà estrema (FOTO)

Prosegue la serie di incontri per l’illustrazione dei progetti PNRR nella sede del Comune in Piazza Indipendenza. A tal proposito, c’è stata una riunione tra la Consulta delle Associazioni area sociale, il Dirigente del settore sociale, l’Assessora Miriam Delvecchio e la Presidente della Commissione Scuola e Servizi alla Persona Luisa Navisse.

La riunione

Al centro, l’illustrazione e la condivisione dei progetti all’interno del PNRR volti al contrasto della povertà estrema ( housing first, dormitorio e mensa sociale), a sostegno delle fragilità con particolare attenzione alla vita in autonomia per le persone affette da disabilità e supporto alle famiglie e ai minori in situazioni di disagio sociale.