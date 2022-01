Pomezia, incidente tra auto e scooter manda in tilt il traffico: sul posto il 118 (FOTO)

Un incidente a Pomezia avvenuto intorno alle 14.00 di oggi, mercoledì 26 gennaio 2022, sta ancora creando enormi disagi alla viabilità in città. Lunghe code si registrano su Via dei Castelli Romani in direzione Albano. A scontrarsi sono state un’auto e uno scooter che è rimasto incastrato sotto la macchina. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 e la Polizia Locale di Pomezia che sta eseguendo i rilievi del sinistro. L’incidente è avvenuto esattamente su Via dei Castelli Romani in corrispondenza dell’incrocio con Via Naro. Stando alle prime informazioni disponibili nessuno sarebbe rimasto ferito in modo serio.