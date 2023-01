Pomezia, la Befana “atterra” in 500 al Parco 51 (FOTO)

Al Parco 51 di Pomezia quest’anno la Befana ha sfilato in 500: il 6 gennaio si è svolta la sesta edizione de “La Befana in 500”, raduno annuale organizzato dal coordinamento Litorale romano del Fiat 500 Club Italia. Per la prima volta, l’appuntamento si è tenuto nel Parco 51, centro commerciale situato sulla via Pontina. La giornata è iniziata con l’arrivo dei primi equipaggi alle 9:00, con le vetture che sono poi rimaste a disposizione degli appassionati dalle 10:00 alle 15:00, orario in cui si è infine svolta la sfilata delle Befane a bordo delle 500. Nel frattempo, si è tenuto il Trofeo Piston-Cup 2023 per gli iscritti al club, ospitato dal Kartodromo Pomezia.

Andrea Prudenzi, principale organizzatore e fiduciario locale del club nato a Garlenda, in provincia di Savona, si è detto molto soddisfatto dall’adesione dei “cinquecentisti” e ha poi raccontato la storia del club locale e dei suoi raduni: “La storia del coordinamento del Litorale romano nasce proprio nel giorno della Befana del 2015 e, dopo una piccola pausa l’anno scorso per il Covid, siamo arrivati alla sesta edizione. Questa edizione segna la giusta ripartenza dei nostri raduni”.

Le 500 in esposizione

In esposizione lungo il parcheggio all’aperto diverse versioni della storica utilitaria italiana, come la Giardiniera o alcuni dei vari modelli elaborati dalla Abarth, casa automobilistica la cui fama è nata e cresciuta proprio grazie alle svariate personalizzazioni della citycar di casa Fiat. Da notare la varietà di età dei partecipanti, tra cui il più giovane è Ismail, 21enne proprietario della sua 500 celeste da quando aveva solamente quattordici anni, e di provenienza, come nel caso di Daniele: “Vengo da Sonnino, un piccolo paese in provincia di Latina e ho percorso più di ottanta chilometri per conoscere nuovi appassionati e incontrare vecchi amici”.

A concludere il raduno il momento clou della giornata: arriva tra le vetture festanti la sfilata delle Befane, per portare un momento di gioia ai bambini che accompagnano padri e nonni nella condivisione della passione per questa automobile iconica.

Riccardo Di Noia