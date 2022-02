Pomezia, lascia un altro consigliere della maggioranza. Fucci: «Sesto in quattro anni, M5S inaffidabile»

Un altro cambio nella maggioranza targata Movimento 5 Stelle a Pomezia. Giulia Pizzuti ha infatti lasciato il suo ruolo e al suo posto è subentrato Stefano Maggio, con il “cambio” ufficializzato stamani durante il Consiglio comunale. «A Stefano, amico di vecchia data, il mio personale augurio di buon lavoro. Sono certo che sarà un valore aggiunto per l’intera comunità pometina. Ringraziamo Giulia per l’impegno e la passione che ha messo nel suo incarico», ha dichiarato il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà nel commentare il passaggio di consegne.

Dimissioni consigliere M5S, l’attacco della Lega: «Sesto in quasi quattro anni, sono inaffidabili»

La notizia è stata commentata dall’ex Sindaco Fabio Fucci, oggi alla Lega. «Il consiglio comunale ha preso atto delle dimissioni del sesto consigliere comunale del M5S in quasi 4 anni. Un fatto senza precedenti nell’assemblea cittadina – ha dichiarato Fucci – Un dato politico desolante emerge da questa situazione: il M5S si dimostra ancora una volta una forza politica inaffidabile, fondata sull’istituto delle dimissioni. Hanno fatto cadere la scorsa amministrazione, di cui ero il sindaco, con le dimissioni di 15 consiglieri comunali grillini e oggi ancora una volta ci troviamo a constatare come un partito nato per “aprire le istituzioni come una scatoletta di tonno” oggi di quel tonno si “cibi” avidamente senza portare alcun risultato utile alla nostra comunità».

«Sorvolando sulle motivazioni che possono aver portato l’ultimo consigliere a dimettersi, ciò che emerge è una grave anomalia di rappresentanza in cui il M5S si dimostra di non essere capace di mantenere gli impegni presi con gli elettori. I consiglieri che vengono eletti nel consiglio comunale, infatti, sono proprio quelli più votati che vengono scelti con la preferenza diretta. E’ grave che per la sesta volta il consiglio comunale, anziché discutere delle proposte che abbiamo presentato per migliorare i servizi della nostra città, abbia dovuto occuparsi delle beghe interne di un partito, il 5 Stelle, che appare ormai sempre più distante dai cittadini. Mentre la città è in preda al degrado con servizi che peggiorano ogni giorno, il sindaco ed il partito che rappresenta si dimostrano inaffidabili ad ogni occasione, soprattutto nella scelta delle priorità su cui puntare. Tra poco più di un anno, finalmente, la città potrà voltare di nuovo pagina con le elezioni», conclude la nota.