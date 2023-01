Pomezia, l’Associazione Culturale Tema Hesperia premiata a Roma: riconoscimento come migliori attrici ad Alice Paglia e Martina Dell’Unto

Esiste un mondo in cui essere semplicemente se stessi non basta. Si tratta di un mondo in cui ci si sente immortali dacché ci si ritrova a vivere innumerevoli vite di distinti e variopinti personaggi. Un mondo in cui la purezza della finzione si mescola con la tenacia della realtà.

È un intero mondo che si trova dietro a un sipario, illuminato da mille luci. Questo mondo è il teatro. L’Associazione Culturale TEMA Hesperia APS di Pomezia (RM) ha cominciato il nuovo anno 2023 in bellezza: senza aspettativa alcuna ha presentato due spettacoli, quali “Pane Latte e Lacrime” di Veronica Liberale e “Sabato Domenica e Lunedì” di Eduardo De Filippo alla quattordicesima edizione del “premio Colosseo”, riservato alle associazioni e compagnie appartenenti alla FITA Provincia di Roma, le cui premiazioni si sono svolte il 2 gennaio 2023 presso il teatro Golden di via Taranto, 36 in Roma.

Premio “Mania della Regia” e “Colosseo” a Roma, riconoscimenti per l’Associazione Tema Hesperia di Pomezia

L’Associazione Culturale pometina aveva ottenuto le nomination per:

“Pane Latte e Lacrime” come allestimento scenico, per la scenografia di Giovanna Alfeo

Miglior regia nella persona di Alessandro Moser ,

, Miglior spettacolo, per il testo di Veronica Liberale;

Miglior attrice giovane nella persona di Alice Paglia ;

; Miglior attrice caratterista nella persona di Martina Dell’Unto;

“Sabato Domenica e Lunedì” come miglior attore caratterista nella persona di Rocco Cetani

Ebbene, alla fine i premi ricevuti sono stati, con incommensurabile soddisfazione del presidente dell’associazione, Roberto Pulcinella, alla migliore attrice giovane e alla migliore attrice caratterista, in quest’ordine, Alice Paglia e Martina Dell’Unto. Con grande orgoglio, un ringraziamento va al regista, Alessandro Moser, che ha reso tutto ciò possibile grazie all’affermata professionalità e grande competenza delle quali è dotato e a tutti gli attori dell’associazione che di quest’arte non ne fanno un mestiere ma semplicemente una grande passione.

Testo a cura di Angela Di Tullio