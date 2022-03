Pomezia, lavori Enel: mancherà la corrente per 7 ore, quando e dove, l’elenco delle vie interessate

Enel comunica che mercoledì 23 marzo 2022, dopodomani, mancherà la corrente per sette ore a causa di alcuni lavori sugli impianti di distribuzione. Nei giorni scorsi la società ha provveduto ad affiggere i manifesti con tutte le informazioni. Ad ogni modo, per chi non ne avesse preso visione, ecco tutti i dettagli.

Mancherà la corrente a Pomezia: orari e vie interessate

La zona interessata dall’intervento è quella del centro. L’interruzione della corrente sarà dalle 8.30 alle 15.30 di mercoledì 23 marzo 2022. Questo l’elenco delle vie interessate con i relativi civici raggruppati per pari e dispari:

Via Catullo: da 2 a 8, 12, da 16 a 20, 14/16, 5

Via Varrone: da 1 a 3

Via Varrone: da 9 a 21, 25, 31

Via Ovidio: 36, 36b

Via Filippo Re: 7

Piazza San Benedetto da Norcia: 12, 16, 15

Via Boezio: 2, 2e, 2r

Via Orazio, 22

Via Roma: SN

In ogni caso, per controllare in autonomia se il proprio civico sarà interessato o meno dall’interruzione di corrente è possibile inserire il codice POD sul sito ufficiale dell’Enel e verificare la presenza di eventuali avvisi corrispondenti alla nostra utenza.

Raccomandazioni

Enel precisa che durante i lavori la corrente potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto si invitano “i cittadini a non commettere imprudenze e comunque”, si legge ancora, “vi preghiamo di non usare gli ascensori”. Ulteriori informazioni al numero verde o nuovamente sul sito della Società.