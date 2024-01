Pomezia, le isole ecologiche chiudono per 10 giorni: le date

Cambia la società incaricata della raccolta dei rifiuti a Pomezia, possibili disagi nei prossimi giorni. Ecco tutti i particolari.

Il Comune di Pomezia ha diramato nelle scorse ore un avviso urgente per informare i cittadini circa la chiusura temporanea delle isole ecologiche presenti sul territorio. Si tratta dei centri di raccolta sia di Pomezia che di Torvaianica; la comunicazione riguarda anche i possibili disservizi che potrebbero verificarsi nel ritiro della spazzatura nei prossimi giorni, in particolare per la giornata di lunedì prossimo (ma solo per le utenze non domestiche).

La causa, spiega l’Amministrazione, è da ricondurre al passaggio di consegne in corso dalla precedente ditta che si occupava della raccolta e gestione dei rifiuti in città (la Formula Ambiente, ndr) a quella nuova.

Da lunedì parte il nuovo appalto di igiene urbana

Da lunedì infatti, 22 gennaio 2024, a tutti gli effetti partirà a Pomezia il nuovo appalto di igiene urbana. Di conseguenza, a seguito dell’avvicendamento tra la società uscente e quella entrante, il Comune rende noto che sarà necessario procedere alla chiusura temporanea dei centri di raccolta comunali. Uno stop che partirà oggi, 19 gennaio.

Dopodiché leggeri disservizi riguarderanno la raccolta di carta e plastica anche se, da quanto appreso dalla nostra Redazione, i disagi non dovrebbero toccare le famiglie dato che i disservizi, precisa la nota del Comune, dovrebbero riguardare soltanto le utenze non domestiche come detto.

Isole ecologiche chiuse per dieci giorni a Pomezia

A partire da oggi dunque e per dieci giorni, i centri di raccolta comunali (isole ecologiche) di via Cincinnato a Pomezia e quello di via Las Vegas a Torvaianica resteranno chiusi. Le date: lo stop inizierà in queste ore e si protrarrà fino a domenica 28 gennaio inclusa. Non sarà quindi possibile usufruire del servizio in tali giorni. Entrambe le isole ecologiche riapriranno regolarmente il 29 gennaio (lunedì).

Inoltre, sempre a causa dell’avvio del nuovo servizio di igiene urbana, l’Amministrazione Comunale aggiunge che, come sopra accennato, nella giornata di lunedì prossimo, 22 gennaio 2024 potrebbero verificarsi mancati ritiri della frazione carta e plastica per le utenze non domestiche. Nessun disagio segnalato, al momento, invece per le abitazioni: di conseguenza il ritiro delle varie tipologie di rifiuti dovrebbe continuare regolarmente. Eventuali aggiornamenti saranno prontamente comunicati dal nostro giornale (vi invitiamo comunque a consultare sempre i canali ufficiali dell’Ente per eventuali novità).