Pomezia, l’evento per imparare il restyling ai Sedici Pini: arriva ‘Se dici Relife’

Dare una nuova vita agli oggetti che non usiamo più è davvero un bel gesto per il pianeta, oltre che essere davvero divertente e utile alle nostre tasche! Proprio per questo motivo il Centro Commerciale Sedici Pini di Pomezia ha deciso di dedicare una giornata proprio al “riuso” e al “restyling”.

Se dici Relife

“L’evento in questione si chiamerà: Se dici Relife“. Spiega il direttore del Centro Commerciale. “Si svolgerà il 15 maggio e sarà focalizzato sul concetto del riuso“.

Domenica 15 maggio, quindi, tutti ai Sedici Pini per assistere alle dimostrazioni degli esperi del restyling.

Il tutto avrà luogo presso l’area eventi al primo piano del Centro Commerciale.

In questa giornata saranno ospiti ai Sedici Pini diversi esperti e associazioni ambientali, che svolgeranno dimostrazioni pratiche su come restaurare gli oggetti.

Per tutti gli appassionati del riuso questo è davvero un evento da non perdere. Oltre che ammirare le creazioni originali ed ingegnose degli esperti del settore, si avrà l’opportunità di imparare a riciclare gli oggetti in maniera creativa, potendo sfruttare le nozioni acquisite anche a casa propria. Gli orari per chi volesse assistere alle dimostrazioni di Restyling sono: L’obbiettivo è quello di dare una nuova vita agli oggetti di uso quotidiano ormai datati.

– la mattina dalle 10.00 alle 12.30;

– il pomeriggio dalle 16.00 alle 19.30.

L’accesso è completamente gratuito e aperto a tutti! Ecco di seguito la locandina dell’evento.