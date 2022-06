Pomezia, locale ‘stupefacente’: 25enne nascondeva 20 kg di droga

Si aggirava con fare sospetto a bordo della sua auto in via Poma, a Pomezia. Ed è qui che i Carabinieri, impegnati in un posto di controllo, hanno pensato bene di fermare la vettura. Poi, visto il nervosismo del conducente, un ragazzo romano di 25 anni, hanno deciso di approfondire le verifiche e hanno accertato che sul suo conto era attiva la misura di prevenzione dell’avviso orale.

Quanta droga è stata trovata nel locale a Pomezia

Ma non solo. Il ragazzo è stato trovato in possesso di un mazzo di chiavi, una delle quali relativa a un locale di cui aveva disponibilità. È qui che all’interno i Carabinieri hanno trovato 15 Kg di hashish, quasi 4 Kg di marijuana, 26 g di cocaina, 360 euro in contanti, un bilancino di precisione, un coltello e materiale per il confezionamento.

L’arresto

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, mentre il 25enne, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato arrestato e portato nel carcere di Latina. Il suo arresto è stato convalidato. Si tratta di un 25enne romano, con precedenti, che ora dovrà rispondere del del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.