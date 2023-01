Pomezia, Luigi Celori torna in pista e si candida alle regionali

È stato consigliere regionale per tre volte nel passato. La sua ultima legislatura è terminata nel 201o, a Marzo, con l’elezione di Renata Polverini. Da quel momento Luigi Celori si è dedicato al territorio di Pomezia. Ma ora, chiamato dal candidato del centrodestra Francesco Rocca, ha deciso di rimettersi in gioco in maniera più ampia, forte della sua esperienza.

“Il nostro territorio deve tornare a contare in Regione”

«Mi è stato chiesto dalla lista “UDC PER ROCCA PRESIDENTE” di candidarmi per le prossime elezioni regionali del 12 e 13 febbraio, per rafforzare la candidatura a presidente di Francesco Rocca e per andare a ricoprire un ruolo di governo nella prossima amministrazione regionale», ha dichiarato Luigi Celori nel momento in cui ha accettato la candidatura.

«Quella di Francesco Rocca – ha proseguito Celori – è una candidatura fortemente voluta dal nostro premier Giorgia Meloni e da tutto il centro destra. Ricordo quando durante l’amministrazione Storace nominammo Francesco Rocca direttore generale del Policlinico Sant’Andrea fiore all’occhiello, unitamente al Policlinico di Tor Vergata, della nostra amministrazione di centro destra. Ho accettato questa candidatura perché ritengo che in questo momento ci sia più che mai bisogno che i nostri territori tornino, dopo anni di abbandono, a contare in regione. La mia esperienza, come sempre, la voglio mettere a disposizione dei miei concittadini. Chi vuole mi può contattare al mio numero di telefono, lo stesso da sempre: 3356893391».