Pomezia, lutto nella politica: morto Antonio Floris, ex consigliere e presidente della Commissione Urbanistica

Lutto nel mono politico a Pomezia, dove ieri si è spento Antonio Floris, ex consigliere comunale del Pd. Floris, persona benvoluta da tutti, era tempo malato. Aveva 77 anni. I suoi funerali si svolgeranno domani mattina alle 10:30 nella chiesa di San Benedetto alle ore 10:30.

Le battaglie per i lavoratori

Ex sindacalista, si era sempre battuto per i lavoratori di Pomezia e dei territori limitrofi. Antonio Floris era stato consigliere comunale per l’ultima volta con la giunta De Fusco. In quell’occasione aveva ricoperto anche il ruolo di presidente della Commissione Urbanistica. Battagliero e risolutivo, riusciva ad andare d’accordo anche con gli avversari politici grazie al suo modo di fare sempre corretto, da persona perbene.

La redazione si unisce al cordoglio della famiglia.