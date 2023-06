Pomezia, mancano le uscite di sicurezza, sedute del Consiglio Comunale con massimo 50 spettatori (ma la prescrizione è del 2014)

Caso “curioso” a Pomezia dove, a distanza di anni, si scopre che la Sala Consiliare del Comune non può superare la capienza massima di 50 persone in termini di spettatori, pari cioè al numero massimo delle sedute presenti. L’aspetto singolare è che, a stabilirlo, è un sopralluogo effettuato dai Vigili del Fuoco…nel 2014 come precisato dallo stesso Comune ieri in una nota diffusa alla vigilia della prima assise della nuova Amministrazione Felici. La domanda sorge quindi spontanea: perché solo adesso è stata resa nota la notizia?

Come seguire il Consiglio Comunale a Pomezia, si va verso l’installazione di uno schermo in Piazza Indipendenza

Non sappiamo se, chiaramente, in passato vi siano state riunioni con più del numero massimo di visitatori – a questo punto – consentito. E non tanto per le sedute del Consiglio Comunale, fatta qualche eccezione magari, quanto piuttosto per tutti gli eventi, incontri, ecc. aperti al pubblico organizzati negli ultimi anni (pandemia esclusa) dal Comune. Ad ogni modo ecco la nota del Comune pubblicata ieri: “Si avvisa la cittadinanza che, a seguito del sopralluogo dei Vigili del Fuoco, identificata con numero di protocollo n. 0114093 del 29.12.2014, il Dipartimento dei VVFF del Soccorso pubblico e della Difesa Civile, ha prescritto, per l’assenza di uscite di sicurezza al primo piano, un affollamento massimo non superiore alle 50 persone. Per tale motivo, al fine di tutelare l’incolumità fisica delle persone presenti, il numero massimo di spettatori al Consiglio comunale è vincolato al riempimento delle sedute presenti in sala“.

Il maxi schermo in Piazza Indipendenza

Tra le soluzioni su cui è al lavoro l’Amministrazione c’è quella “di potenziare, ferma restando l’osservanza delle norme tecniche di sicurezza, il servizio di fruizione mediante l’allestimento di uno schermo in piazza Indipendenza, per consentire ad un maggior numero di spettatori di seguire in diretta il Consiglio comunale“. Ricordiamo che nel recente passato le riunioni erano trasmesse anche mediante altoparlanti per consentirne l’ascolto sempre in Piazza oltre alla diretta in streaming, utilizzata anche ieri.