Pomezia: maxi operazione Gdf, i complimenti del sindaco Zuccalà

“Grazie alla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma per la maxi operazione sul nostro territorio. Scoperta una fabbrica di sigarette di contrabbando, con il sequestro di oltre 82 tonnellate di tabacchi lavorati con lo sfruttamento di lavoratori stranieri, anche profughi di guerra ucraini. Il Comune è pronto ad attivare per loro ogni strumento di assistenza”. Lo dichiara in una nota il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà.

