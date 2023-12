Pomezia, Natale alla Sant’Anna: l’iniziativa della Pro Loco per il sesto anno consecutivo

Natale insieme ai pazienti della casa di cura Sant’Anna di Pomezia, anche quest’anno confermata l’iniziativa della Pro Loco. L’appuntamento è alla sesta edizione.

“Passare il Natale in ospedale è veramente triste, per questo da sei anni lasciamo le nostre famiglie per circa due ore e le dedichiamo ai degenti della nostra clinica Casa di Cura “S. Anna Policlinico Città di Pomezia””, questo il messaggio lanciato dalla Pro Loco Città di Pomezia che anche quest’anno renderà un po’ meno ‘amaro’ il ricovero dei pazienti in Ospedale. Per loro pronti tutta una serie di pacchi regalo con dei piccoli doni preparati nei giorni scorsi per l’occasione.

L’invito è esteso chiaramente a tutti i cittadini: “Vi invitiamo oggi, 25 dicembre, in clinica dalle ore 18.00”. L’iniziativa vede in prima linea l’Associazione Ambulanti a Mano a Mano, Tradizioni d’Italia, il centro Sedici Pini, il Roman Sport City, l’Associazione Sviluppo Torvaianica, la Cereria Di Giorgio, l’Ente Pro Loco Lazio Soet, PCC Valtevere Ente Pro-Loco Italiane.