Pomezia, raccolta di farmaci e beni alimentari per l’Ucraina alla clinica Sant’Anna

Anche la clinica Sant’Anna di Pomezia si mobilita per raccogliere aiuti da destinare alle popolazioni colpite della guerra in Ucraina. L’iniziativa, partita lo scorso 8 marzo in occasione della festa della donna, proseguirà fino al prossimo 13 marzo.

La raccolta di aiuti per l’Ucraina alla clinica di Pomezia

Ad essere raccolti sono principalmente beni farmaceutici ed alimentari da destinare alla Basilica Minore di Santa Sofia a Roma situata in Via Boccea che rappresenta il luogo culto simbolo del popolo ucraino. Quest’ultima, dal momento dello scoppio della guerra, è diventata uno dei principali punti di riferimento per la gestione degli aiuti da inviare alle popolazioni colpite dal conflitto.

Come donare per l’Ucraina a Pomezia

ogni giorno dalle ore 08 alle ore 20. Riferimenti Francesca Ponticelli e Veselina Yordanova, infermiere presso la clinica di Pomezia. Ricordiamo inoltre che il Comune di Pomezia ha attivato la sezione dedicata sul proprio sito, Per ciò che riguarda la casa di cura Sant’Anna è possibile donare materialeRiferimenti, infermiere presso la clinica di Pomezia. Ricordiamo inoltre che il Comune di Pomezia ha attivato la sezione dedicata sul proprio sito, www.comune.pomezia.rm.it/emergenza_ucraina, dove vengono fornite tutte le informazioni utili per partecipare a raccolte solidali di cibo, indumenti, medicinali e denaro organizzate dalle associazioni del territorio.