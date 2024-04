Pomezia, ricordo strage di Capaci: corteo degli studenti ed esposizione della teca “Quarto Savona 15”

Comune di Pomezia, Associazione Quarto Savona Quindici e ANFP insieme per una giornata dedicata alla legalità e al ricordo della strage di Capaci. Domani 23 aprile corteo degli studenti delle scuole di Pomezia e Torvaianica. Il programma dell’evento.

La città di Pomezia dedica la giornata di martedì 23 Aprile alla legalità e al ricordo della strage di Capaci con l’iniziativa chiamata “100% LEGALITA’ – LOTTA CONTRO LA CRIMINALITA“, in collaborazione con l’Associazione Quarto Savona Quindici e l’Associazione Nazionale Forze di Polizia. L’evento principale della giornata sarà l’esposizione della teca “Quarto Savona Quindici”, dal nome in codice usato per la Fiat Croma che il 23 maggio del 1992 esplose nell’attentato di Capaci, nel quale rimasero uccisi il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo.

La teca, infatti, custodisce i resti dell’autovettura di scorta del giudice Giovanni Falcone e sta percorrendo in lungo e in largo l’Italia, facendo tappa nelle diverse città perché possa essere esposta al pubblico a memoria non solo della strage di Capaci, ma di tutte le vittime della mafie nel nostro Paese e come simbolo della lotta alla criminalità organizzata. Proprio domani 23 Aprile, dunque, la teca giungerà nella città di Pomezia che la accoglierà con un programma di eventi dedicati.

A Pomezia corteo degli studenti per la giornata della legalità

Nella manifestazione saranno coinvolti anche i ragazzi di Pomezia: gli studenti delle scuole di Pomezia e Torvajanica apriranno la giornata con un corteo per le vie del centro, mentre nella Torre Civica di Piazza Indipendenza (dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00) sarà possibile visitare la mostra “I volti della Legalità”, un progetto al quale hanno lavorato gli alunni del Liceo Picasso di Pomezia.

Porteranno, in seguito, i loro saluti nel momento dell’inaugurazione della Teca, il Sindaco di Pomezia Veronica Felici e Tina Montinaro, Presidente dell’Associazione Quarto Savona Quindici, nonché moglie del capo scorta del giudice Falcone, Antonio Montinaro, che perse la vita nella strage di Capaci.

Sono, inoltre, previsti gli interventi di:

On. Wanda Ferro, Sottosegretario di Stato all’Interno

Sen. Marco Silvestroni, Segretario d’aula

Carmine Belfiore, Questore di Roma

Giancarlo Amato, Procuratore di Velletri

Stefano Armati, Presidente dell’Ordine Forense di Velletri

Enzo Marco Letizia, Segretario dell’Associazione Nazionale Forze di Polizia

A seguire, ci sarà la scopertura della targa in memoria di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani con la benedizione del vescovo di Albano, Mons. Vincenzo Viva. La “Teca Quarto Savona Quindici” sarà, poi, visibile al pubblico in piazza Indipendenza, dalle 9.00 alle 19.00.