Pomezia, riduzione traffico al ‘bivio’: iniziati i lavori per la nuova rotatoria all’altezza del Selene

Sono partiti oggi i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria all’altezza dell’Hotel Selene. Si tratta del primo di tre step che dovrebbe consentire di ridurre il traffico nell’area del ‘bivio’ di Pomezia: successivo passo, rende noto il Comune, sarà la realizzazione di una nuova strada di collegamento tra il sottopasso e la via dei Castelli Romani (altezza ASL) e la costruzione di una seconda rotatoria lungo l’arteria, già in corso di realizzazione.

L’intervento rientra nella riqualificazione del Comparto D, il quadrante collocato tra la complanare della via Pontina e la via dei Castelli Romani. «Un intervento urbanistico importante – ha spiegato l’Assessore Luca Tovalieri – che ci consente di aumentare i servizi offerti ai nostri cittadini decongestionando il traffico veicolare nella zona ed ampliando il perimetro urbano».

«Il miglioramento del Comparto D è strategico per la crescita della nostra Città in termini di servizi e viabilità – ha evidenziato inoltre il Sindaco Adriano Zuccalà – La nuova strada di collegamento verso la ASL e la realizzazione della rotatoria al bivio già in fase di autorizzazione Regionale, renderanno il traffico più fluido e ordinato».