Pomezia, Sedicicomics: la fiera dei fumetti nel weekend ai Sedici Pini

Novità per gli amanti dei fumetti di Pomezia e dintorni. Sta arrivando al centro commerciale Sedici Pini la prima edizione di Sedicicomics, la fiera dedicata al mondo del fumetto.

Sedicicomics

L’evento si svolgerà nel weekend da venerdì 18 a domenica 20 marzo. Per la prima volta i Sedici Pini ospiteranno tantissimi stand di fumetterie note sul territorio. E’ prevista inoltre la partecipazione straordinaria della School Comix di Aprilia. Ma non finisce qui! In questi tre giorni ci saranno cosplay, action figure, lezioni gratuite, dimostrazioni di disegno e molto altro!

Comix ai Sedici Pini

Manca davvero pochissimo all’inizio dell’evento che travolgerà il centro commerciale Sedici Pini. Un evento mai visto prima a Pomezia, che ci porterà nel fantastico e coloratissimo mondo dei fumetti. Sedicicomics nasce dall’idea di riuscire a donare allegria e spensieratezza in questo momento storico così difficile e particolare; oltre che introdurre per la prima volta all’interno di un centro commerciale il panorama del Comix.