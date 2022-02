Pomezia, sequestrate 17.745 paia di ciabatte ‘tossiche’: erano di un noto brand

Quasi 18 mila paia di ciabatte in polivinilcloruro di un famoso brand, ma fabbricate in Cina, sequestrate a Pomezia perché contenti materiali tossici. Ad operare il sequestro i funzionari ADM della Sezione Operativa Territoriale di Pomezia, nel corso di alcuni controlli doganali delle merci in importazione.

Nel dettaglio, gli agenti nel corso del controllo hanno sequestrato 888 cartoni contenenti 17.745 paia di ciabatte in pvc. I controlli in tema di sicurezza dei prodotti chimici in quanto tali e dei prodotti nei quali sono contenuti, hanno fatto emergere una concentrazione di “ftalati” superiore a quanto consentito dalla legge.

Ciabatte “tossiche” sequestrate a Pomezia

Gli “ftalati” sono una famiglia di composti chimici usati nell’industria delle materie plastiche come agenti plastificanti o come sostanze aggiunte al polimero per migliorarne la flessibilità e la modellabilità, mentre il “pvc” è la principale materia plastica in cui vengono impiegati per la produzione di calzature e abiti. Sostanze per quali è nota la pericolosità e la tossicità. L’importatore è stato denunciato alla Procura della Repubblica competente per territorio per violazione dell’art. 16 del D.Lgs 133/2009 che ha convalidato il sequestro operato.