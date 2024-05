Pomezia, si dimette l’Assessore e Vicesindaco Francesca Vittori: ecco chi la sostituirà

Porte girevoli nella giunta pometina guidata dal Sindaco Veronica Felici. In pochi mesi arriva la terza nomina per il ruolo di Vicesindaco: Francesca Vittori infatti, che era subentrata a Flavia Cerquoni (che aveva a sua volta sostituito Luisa Bonfiglio), ha rassegnato le proprie dimissioni. Ecco allora chi prenderà il suo posto. La nota del Comune.

Nella giornata di oggi, alla presenza del Segretario comunale Dott.ssa Gloria Ruvo e del capogruppo della Lega Fabrizio Salvitti, il Sindaco Veronica Felici ha nominato come Assessore e Vicesindaco del Comune di Pomezia, Giada Bardi, con deleghe alle Politiche Sociali, all’Istruzione e allo Sport. Inoltre, si legge nel comunicato pubblicato nella pagina Facebook ufficiale del Comune di Pomezia, il Sindaco ha accettato le dimissioni, per motivi personali, dell’Assessore Francesca Vittori dal ruolo di Vicesindaco e “la ringrazia per come ha saputo interpretare al meglio il suo ruolo che ha svolto sino ad oggi”.