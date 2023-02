Pomezia, spesa solidale dei circoli operai: raccolta alimentare davanti ai supermercati, l’iniziativa (FOTO)

Iniziativa solidale a Pomezia per le famiglie in difficoltà. In campo i volontari dei circoli operai per raccogliere alimenti da destinare a chi ne ha bisogno. Nei giorni scorsi punti di raccolta sono stati messi a punto davanti ai supermercati Lidl e Iper Dem. Oggi, mercoledì 15 febbraio 2022, l’iniziativa (salvo imprevisti) sarà replicata nuovamente presso la Lidl di Pomezia. Si possono donare tutti i generi alimentari anche se nei volantini distribuiti sul posto viene data preferenza per i prodotti a lunga scadenza e a ridotta deperibilità. Non ultimi indicati anche articoli per l’infanzia.

La raccolta alimentare dei circoli operai oggi a Pomezia

Nella giornata di oggi 15 febbraio come detto l’appuntamento è presso il supermercato Lidl di Pomezia dalle ore 17.00 alle ore 20.00. “La raccolta fin qui, considerando le precedenti iniziative, è andata molto bene. La generosità dei cittadini è encomiabile – ci spiegano i volontari – come sempre è stata mostrata una grande sensibilità. Inoltre voglio sottolineare il fatto che alla raccolta hanno partecipato persone tutt’altro che benestanti le quali hanno fatto sicuramente un sacrificio e che proprio per questo rendono ancora più speciale il loro gesto”. Nei prossimi giorni, da quanto si apprende, potrebbero essere organizzati nuovi punti di raccolta che provvederemo a comunicare sempre tra gli spazi de Il Corriere della Città.

Le iniziative solidali a Pomezia negli ultimi tempi

A gennaio 859 famiglie del Comune di Pomezia, sempre parlando di iniziative solidali, sono state destinatarie dell’ultimo avviso legato alla consegna dei buoni spesa. Il Comune pometino, che ha accelerato le pratiche burocratiche per portare in essere questa iniziativa, ha aiutato così numerosi nuclei familiari in gravi difficoltà economiche. In questo caso si è trattato di un contributo economico straordinario una tantum per complessivi 199.545 euro, deciso dall’Amministrazione commissariale in favore di nuclei familiari in estremo disagio economico.

Pomezia: «Aiutaci ad aiutare», l’azienda Colavita dona prodotti alla raccolta alimentare