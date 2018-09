Pomezia, Stadio Comunale omologato o no? I dubbi dell’Unipomezia

Lo Stadio Comunale è omologato o no? I dubbi dell’Unipomezia sono legittimi visto quanto accaduto nelle prime giornate di campionato. Lo spiega la società stessa in una lettera inviata alla Lega Nazionale Dilettanti, messa a disposizione della stampa.

Non omologato, anzi no

Il problema è sorto quando in un Comunicato Ufficiale la Federazione ha indicato il campo da gioco della partita Unipomezia – Almas Roma del 23 agosto come “da designare“. Il Comitato Regionale Lazio, contattato dalla società per capire perché non figurasse il regolare campo, ha spiegato che lo Stadio Comunale risultava non omologato. L’unico modo per giocare lì sarebbe stata una dichiarazione liberatoria di responsabilità, sollevando i terzi da ogni obbligazione e possibili conseguenze. La società, rilevando l’illogicità di tale procedimento, ha deciso quindi di giocare la partita all’impianto Pineta dei Liberti di Ardea. Contattato l’Ufficio Impianti in erba artificiale, la società ha avuto conferma della mancata omologazione del campo. Per la gara del 9 settembre (Pomezia – Latina Scalo Sermoneta), però, viene indicato come campo lo Stadio Comunale. Allora è omologato o no? Si spera che la situazione venga risolta al più presto, per consentire ai tifosi e agli ospiti di usufruire regolarmente del campo.