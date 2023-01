Pomezia, “strage” di specchietti in centro: danneggiate tantissime auto, risveglio ‘choc’ per i residenti

Brutto risveglio ieri mattina per alcuni residenti del centro cittadino di Pomezia. Due intere file di auto parcheggiate infatti sono state prese di mira dai vandali che si sono ‘divertiti’ a mandare in mille i pezzi gli specchietti. Numerose le vetture danneggiate. E’ successo nella notte tra venerdì e sabato: al mattino poi l’amara sorpresa.

Specchietti delle auto distrutti in Via Matteotti a Pomezia

Le auto erano parcheggiate lungo Via Matteotti, una delle strade laterali che porta a Piazza San Benedetto da Norcia. La strada, specie la notte del venerdì per via del mercato settimanale, è una delle vie principali utilizzata dai residenti della zona per parcheggiare l’auto; ieri mattina però, al risveglio, la scoperta choc. Ad alcune auto gli specchietti sono stati fatti letteralmente saltare, altri sono stati danneggiati solo parzialmente, altri ancora hanno avuto il vetro infranto. A molti sono stati spaccati entrambi gli specchietti retrovisori con danni per centinaia di euro. Ma quante sono state le macchine colpite? Difficile quantificarlo con esattezza. Dopo la segnalazione di un nostro lettore circa quanto avvenuto, ieri mattina ci siamo recati sul posto per un sopralluogo: al nostro arrivo, come mostrano le foto, erano almeno 10 le auto prese di mira dai teppisti ma, stando alle testimonianze raccolte, almeno altrettante erano state danneggiate e già spostate dai rispettivi proprietari. Insomma, una vera e propria strage.

La segnalazione alle forze dell’ordine

Dell’accaduto sono stati informati i Carabinieri della compagnia di Pomezia che ieri, sabato 7 gennaio 2023, si sono recati sul luogo dei fatti accertando quanto accaduto. Non sappiamo se i proprietari delle vetture danneggiate abbiano o meno sporto denuncia. In corso le verifiche per cercare di risalire agli autori – considerando l’elevato numero di macchine colpite è probabile che i soggetti siano stati più di uno – che hanno agito nel corso della notte.

Vandali in azione nella notte: spaccati gli specchietti laterali a 30 auto in sosta (FOTO)