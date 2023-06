Pomezia, successo per la X edizione della Gara delle Fettuccine alla Nuova Lavinium

Domenica 25 Giugno 2023 nella sede del Comitato di Quartiere Nuova Lavinium a Pomezia si è tenuta la X Edizione della Gara delle Fettuccine. Si tratta ormai di una ricorrenza rinomata ed apprezzata, un’occasione per stare in compagnia e divertirsi senza rinunciare alla gioia di soddisfare il palato. Anche quest’anno i tantissimi partecipanti si sono cimentati nel preparare la miglior fettuccina fatta a mano del quartiere. Grazie all’allegria e simpatia della cara Ilaria Bruno che ha animato la gara, la giuria sotto l’attenta direzione del “pastaio”, l’amico Marco Giuliani, ha decretato la vittoria di tutti per l’impegno, consegnando ad ognuno l’attestato di partecipazione.

La festa organizzata dal CdQ Nuova Lavinium

La serata è proseguita poi con la cantante Laura Mancini che ha deliziata e divertito con la sua musica fino a tardi. “Ringraziamo anche la Sindaca Veronica Felici, giunta all’evento accompagnata del consigliere Saverio Pagliuso“, ci dice Francesco Di Ruocco, Presidente e responsabile legale del CdQ Nuova Lavinium. “Ma la vera regina della serata è stata la Fettuccina al ragù preparata da Marco Giuliani, per non parlare della gustosa “fritella di Nonna Lavinia”. Un grazie anche a Luana Napoli di “Punto Ricamo” per averci regalato i grembiuli. Doverosi sono i ringraziamenti a tutta la squadra del CdQ Nuova Lavinium per la passione e l’entusiasmo che pongono in ogni evento ed in ogni attività che riguarda la comunità e il bene comune. Alla prossima edizione!”.