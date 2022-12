Pomezia tra industria, turismo, commercio e agricoltura: convegno con il Ministro Lollobrigida per il rilancio del territorio

Dopo il successo dell’Assemblea degli iscritti e dei simpatizzanti, il Circolo Territoriale di Pomezia propone una serie di iniziative sul territorio. La più importante al momento è sicuramente quella del Convegno che si sta realizzando per lunedì 5 Dicembre all’Hotel Enea in Via del Mare. Il titolo dell’iniziativa è “Pomezia 2023. Industria, turismo, commercio e agricoltura. Presente e futuro” ed è chiaro l’intento dei componenti del Circolo di aprire una discussione sul futuro della Città, attraverso l’analisi del presente, tenendo ben a fuoco le prossime tornate elettorali che vedranno svolgersi a Febbraio 2023 le elezioni regionali, e poi le comunali di Pomezia in Primavera.

Durante il Convegno sarà dato ampio spazio ai rappresentanti del territorio, con particolare riferimento alle attività produttive, per poi proseguire con l’ascolto di una nutrita pattuglia di Dirigenti nazionali del Partito, Consiglieri dell’Area Metropolitana e Consiglieri Regionali, con la presenza del Responsabile Provinciale di Fdi, Senatore Marco Silvestroni. Conclude questo evento l’atteso intervento del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida.

“Voglia di rilancio per il territorio”

“Stiamo avendo un forte riscontro dal territorio per questo evento”, fanno sapere in una nota dal Circolo Territoriale, e concludono: “Segno evidente che dopo il soffocamento degli anni di governo locale dei Cinque Stelle e del Pd, c’è voglia di rilancio e di rivincita per la nostra Città. Ci vediamo lunedì ed invitiamo la cittadinanza a seguirci sui canali social per tutte le nostre iniziative”.