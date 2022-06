Pomezia, nuova linea sperimentale verso la scuola media di via Fiorucci

Arriva una nuova linea sperimentale per facilitare le iscrizioni presso la scuola di via Fiorucci, Pomezia, e risolvere alcuni dei problemi di collegamento. La nuova linea, che entrerà in servizio dal prossimo anno scolastico, assicurerà il collegamento tra tutti i plessi scolastici dell’istituto comprensivo De Andrè con un percorso specifico di andata e ritorno: Castagnetta – Monachelle – via Fiorucci.

“Il Sindaco e la Giunta hanno deliberato l’integrazione del vigente Piano di trasporto scolastico con l’attivazione sperimentale di una nuova linea di collegamento verso la scuola media De Andrè di via Fiorucci. La nuova linea, che entrerà in servizio dal prossimo anno scolastico, assicurerà il collegamento tra tutti i plessi scolastici dell’istituto comprensivo De Andrè con un percorso specifico di andata e ritorno: Castagnetta – Monachelle – via Fiorucci.

Una risposta concreta alle esigenze delle famiglie dei quartieri in cui insistono le scuole dell’infanzia, primaria e media dell’istituto comprensivo De Andrè, che faciliterà le iscrizioni presso la scuola di via Fiorucci”.