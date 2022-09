Pomezia, tutto pronto per “Mammamiabella”, lo spettacolo (gratis) di Elena Sofia Ricci

Genitori non si nasce, si diventa. Tra mille perizie, imprevisti e affanni. Come quelli messi inscena nell’emozionante spettacolo “Mammamiabella” la straordinaria commedia musicale adatta a tutta la famiglia prodotta dalla Uao Spettacoli andrà in scena – gratis – a Pomezia, in piazza Indipendenza. Si parlerà di emozioni, di una nuova vita che arriva, delle rinunce che i neogenitori fanno in vista della nascita di un figlio. E si riderà.

Gli appuntamenti sono gratuiti e sono due : il primo, esclusivo, previsto per venerdì 30 settembre permette al pubblico di partecipare alle prove che si terranno a porte aperte dalle ore 16:00, mentre sabato 1 ottobre alle ore 21.00 andrà in scena lo spettacolo vero e proprio.

La regia di Elena Sofia Ricci

La commedia, la cui regia è di Elena Sofia Ricci, si concentra in modo attento ed attuale su tutto ciò che gravita attorno all’avvento di una nuova vita che “stravolge” i ritmi di una famiglia; è una storia normale e vera, in cui è facile riconoscersi, un atto unico nato da un’idea di Valentina Olla, con Sabrina Pellegrino e Federico Perrotta.

Nessuna donna nasce mamma, lo si diventa giorno dopo giorno tra amore, coccole e risate, tra errori e pentimenti, tra paure e malumori e lo sanno bene i protagonisti: Valentina, una comune quarantenne in carriera fashion-addicted, è impegnata a far spazio nel suo armadio per la nuova vita che arriva. Il fondo della cabina armadio si apre e di volta in volta lascia entrare personaggi con i quali la futura neo mamma si confronta nel meraviglioso, sconvolgente periodo di metamorfosi che è la gravidanza, un periodo che per la donna è ricco di cambiamenti.

I personaggi

Ed ecco quindi alternarsi in questi nove mesi (di gravidanza) a suon di musica e parole, diversi personaggi: i genitori di lei, la suocera, l’amico gay, la migliore amica, i ginecologi, l’impiegato addetto all’assegno di maternità e tanti altri improbabili quanto amorevoli dispensatori di consigli in una materia nella quale è impossibile definirsi preparati perché si dice che “quando nasce un bambino nasce anche una mamma!” e anche il papà fa i conti con il fatto che dovrà soddisfare le voglie impensabili di quella donna che ha ormai messo da parte tutto per lasciar spazio a tante paure ed ansie.

A scandire i momenti salienti della storia, le musiche del maestro Stefano Mainetti che accompagnano magistralmente il coraggioso progetto che risulta divertente, movimentato, energico ma anche tenero, e come sottolinea Elena Sofia Ricci: “Vorremo che questo spettacolo fosse una girandola musicale su un tema più che “interessante”, dedicato a tutte le mamme e a tutti i papà, a quelli che lo diventeranno, a quelli che non ci sono riusciti e a tutti quelli che non ne hanno alcuna intenzione. Abbiamo provato a raccontare con ironia ciò che non si ha il coraggio di dire sulla sacralità della dolce attesa. Diciamocelo… siamo sempre un po’ inadeguati e spesso totalmente impreparati a questo straordinario evento”.

Ed è chiaro che il gioiello più prezioso lo si porta in grembo per nove mesi. I musicattori sono Vincenzo Meloccaro, Alessio Renzopaoli, Francesco Mammola, scene e costumi di Andrea Taddei. Gli appuntamenti pur essendo gratuiti prevedono ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per info 349.0843515, https://www.facebook.com/uaospettacoli