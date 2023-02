Poste, a Pomezia il più grande impianto fotovoltaico del centro Italia: è grande come 7 campi da tennis (VIDEO)

Grande come 7 campi da tennis, consente un risparmio annuo di immissioni CO2nell’ambiente di 260 tonnellate, pari all’emissione annua media di quasi 87 famiglie, ed è composto da 1.170 pannelli monocristallino montati sul tetto del centro, per un totale di 1.900 mq: sono numeri da record, quelli del centro Postel di Pomezia, dove è stato realizzato uno tra i più grandi impianti fotovoltaici d’Italia, il più grande tra quelli costruiti da Poste Italiane nel Lazio. L’impianto ha una potenza di circa 400 KWp, con una produzione media annuale di circa 490.000 KWh.

Nel centro vengono gestiti i processi produttivi di stampa massiva (mass printing) e imbustamento per i più importanti gruppi industriali e per la Pubblica Amministrazione centrale e locale. “Stampiamo e imbustiamo tutto ciò che arriva al cittadino italiano – spiega il dott. Alessandro Fanasca, responsabile del centro – dalle bollette alle multe: ma vorrei precisare che noi siamo meri esecutori e non responsabili del contenuto di quanto viene recapitato ai destinatari. Ci viene infatti commissionato da parte delle varie aziende, come Acea, Tim o il Ministero, e noi consegniamo al cittadino quanto richiesto.

I numeri da record

Il centro Postel di Pomezia è un centro di eccellenza. A parlare sono i numeri. All’interno lavorano 180 persone, per la maggior parte provenienti dal territorio circostante, più una cinquantina di persone di indotto. “Si tratta di persone che lavorano per noi attraverso servizi esterni”, spiega Fanasca.