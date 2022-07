Pratica di Mare, ancora un incendio: fiamme a poca distanza dall’aeroporto (FOTO)

Dopo il devastante rogo di ieri a Castel Romano, un altro incendio è scoppiato oggi su via di Pratica di Mare, questa volta nel territorio comunale di Pomezia.

Le fiamme sono partite come sempre da alcune sterpaglie a bordo strada. In poco tempo il fuoco si è alimentato e le fiamme hanno distrutto la vegetazione, in un largo tratto tra via Monte D’Oro e l’aeroporto militare di Pratica di Mare.

Su posto si sono portati i vigili del fuoco di Pomezia. Ripercussioni sul traffico, con le auto che possono transitare solo con il senso unico alternato.