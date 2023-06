Quali risultati di bellezza reali puoi raggiungere quest’estate a Pomezia? Scoprili con la Consulenza Estetica personalizzata Marco Post di Pomezia

Tutte le estati stessa storia. Obiettivi super dettagliati per rimodellare il corpo, togliere qualche rotondità e poi non riusciamo quasi mai a raggiungerli o mantenerli. Quest’anno abbiamo la possibilità di riscrivere il finale, anzi un nuovo inizio.

Per prima cosa dobbiamo smettere di considerare l’estate come una prova. Non c’è nessuna sfida, nessuna challenge, non dobbiamo lottare con il nostro stesso corpo. Questo atteggiamento ci mette nella condizione di credere che in noi ci sia qualcosa di sbagliato, di non perfetto e in linea con canoni standard. Noi non siamo uno standard. Siamo unici.

Il nostro organismo è già meraviglioso così com’è, ha solo bisogno di essere ascoltato per capire le sue esigenze e potergli dare gli strumenti giusti che lo faranno fiorire e rigenerare. E qui arriviamo al secondo punto.

Analizzare le abitudini di vita per trovare la strada giusta

È molto più importante capire come stiamo, quali sono le nostre caratteristiche e, soprattutto, analizzare le nostre abitudini di vita, perché è nelle azioni di tutti i giorni che si racchiude la vera causa degli inestetismi e dell’invecchiamento. Fare percorsi e trattamenti a scatola chiusa, senza considerare le specificità di ogni singola persona non darà mai risultati reali.

Sarà solo un modo per nascondere in modo temporaneo gli inestetismi. Per questo il primo step dei percorsi Anti-Age di ringiovanimento e rimodellamento del corpo Marco Post è la consulenza estetica avanzata.

La consulenza estetica Marco Post

La consulenza estetica è un’occasione unica per capire quali risultati concreti è possibile ottenere con i percorsi Marco Post e in che tempi. Le Anti-Age Specialist si dedicano ad ogni persona per analizzare il LIfestyle, individuare le cause degli inestetismi e studiare un piano personalizzato per dare al corpo la possibilità di ritrovare la sua naturale capacità di rigenerazione.

Un affiancamento passo dopo passo verso i risultati di bellezza e ringiovanimento su misura e duraturi. Per scoprire tutti gli step per riattivare il tuo corpo in tempo per l’estate prenota la tua consulenza estetica avanzata nel centro Marco Post di Pomezia in Via Cicerone 11 o chiama il 3343707148. Oppure vai su www.marcopostpomezia.com.