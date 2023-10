Raccolta differenziata a Pomezia: in arrivo due nuovi eco-compattatori, ecco dove saranno posizionati

Raccolta differenziata a Pomezia, novità in arrivo per i cittadini. Due ecocompattatori per bottiglie e bevande in pet saranno posizionati nei prossimi giorni in città.

Gli ecocompattatori, fa sapere il Comune in una nota, sono stati ottenuti grazie a un contributo di 27.000 euro in conto capitale concesso al Comune di Pomezia da Città Metropolitana. L’inaugurazione degli ecocompattatori è prevista per il prossimo 8 novembre alle ore 11:00, di fronte alla scuola Orazio.

Rifiuti a Roma, ditta rifà la strada e getta gli scarti edili nei bidoni della raccolta differenziata (ilcorrieredellacitta.com)

Dove saranno posizionati gli eco-compattatori

Gli eco-compattatori saranno installati uno nel piazzale esterno della scuola media Orazio, in via Singen all’altezza del civico 54, l’altro nell’atrio dell’edificio comunale del complesso Selva dei Pini,

“Grazie a queste installazioni – spiega il Sindaco di Pomezia Veronica Felici – ci prefiggiamo di aumentare notevolmente le tonnellate di raccolta differenziata annua. Contemporaneamente, l’obiettivo è quello di migliorare la qualità e del riciclo degli imballaggi in plastica raccolti nel Comune”. “Stiamo lavorando per implementare la promozione della raccolta differenziata: nel caso specifico gli ecocompattatori per la raccolta differenziata di bottiglie e bevande in pet contribuiranno a migliorare la qualità e quantità del riciclo della plastica, favorendo sempre più un’economia circolare e senza sprechi, e per dare alla plastica una nuova vita”, ha aggiunto l’Assessore all’Ambiente Francesca Vittori.

All’inaugurazione saranno presenti rappresentanti istituzionali di Città Metropolitana e del Comune di Pomezia. La stampa e i cittadini sono invitati a partecipare.

Bonus raccolta differenziata 2023: cos’è, come funziona e a chi spetta (ilcorrieredellacitta.com)