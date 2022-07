Riqualificazione di piazza Kennedy, parcheggi alla stazione e nuovi parcheggi a pagamento in città: ecco le novità a Pomezia

Il Consiglio Comunale ha approvato il progetto di fattibilità e la dichiarazione di pubblico interesse della proposta di Project Financing presentata dalla società SIAT. Previsto un investimento da parte del privato di oltre 1.500.000 euro con interventi in 3 aree della Città:

Torvaianica

– Riqualificazione di piazzale Kennedy e dell’adiacente area di sosta in via Zara: riasfaltatura dell’intera piazza con oltre 2000 parcheggi gratuiti, piantumazione di nuovi alberi, installazione di torrette elettriche a scomparsa, nuove fontanelle pubbliche, implementazione del sistema delle griglie di raccolta delle acque piovane, panchine e percorso ciclopedonale, area di sosta per camper

– Riorganizzazione e implementazione degli stalli grazie alla nuova viabilità delle strade interne con sensi unici di marcia per rendere più fluido il traffico, specialmente in estate, e recuperare spazio per nuovi marciapiedi e percorsi pedonali

– Esenzione del pagamento della sosta per i residenti, agevolazioni per i titolari delle attività commerciali e i loro dipendenti, abbonamenti settimanali, quindicinali e mensili per i proprietari di seconde case

Santa Palomba

Riqualificazione delle aree di sosta in via della Siderurgia e in via dell’Ecologia: creazione di due parcheggi custoditi e videosorvegliati a pagamento, con installazione di 5 varchi dotati di sbarre automatiche, servizio di biglietteria diurna e servizio di vigilanza specializzato. Abbonamenti agevolati per i pendolari

Pomezia Centro

Razionalizzazione e ridistribuzione delle aree di sosta nelle vie principali

“Con questo progetto, totalmente a carico di chi si aggiudicherà la gara pubblica e quindi a costo zero per il Comune di Pomezia, interveniamo in tre aree strategiche della Città – dichiara il Sindaco Adriano Zuccalà – A Torvaianica restituiamo decoro e funzionalità a piazzale Kennedy che all’occorrenza diventerà un’area polifunzionale per eventi; a Santa Palomba si va a integrare il grande lavoro già messo in atto con i numerosi interventi che stiamo portando avanti nell’ambito del Bando Periferie; nel centro città si razionalizzano le zone di parcheggio. Un ulteriore passo avanti nel percorso di grande cambiamento che abbiamo intrapreso in questi anni per Pomezia e Torvaianica”.

“La nuova viabilità del litorale renderà più fluido il traffico e permetterà di creare nuovi posteggi che con la nuova gestione saranno gratuiti per i residenti -spiegano gli Assessori ai Lavori Pubblici Federica Castagnacci e alla Partecipazione di cittadini e associazioni Giuseppe Raspa – Inoltre l’area di Santa Palomba, dove sono già in corso lavori di riqualificazione, sarà dotata di 2 aree parcheggio a disposizione dei pendolari”.