Scontro con feriti sulla Pontina: traffico paralizzato verso Roma

Terribile incidente sulla Pontina all’altezza di Pomezia. Due auto si sono scontrate all’altezza del Contro Commerciale “Parco 51”, intorno alle 14.10 di oggi, mercoledì 9 marzo.

Incidente sulla Pontina

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Nello scontro sembrerebbe che più di una persona sia rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Pomezia, che hanno richiesto l’intervento degli agenti della Polizia Stradale di Aprilia. Al momento il traffico è paralizzato. Si registrano diversi chilometri di coda in direzione Roma, da Parco 51 a via Vaccareccia.

Seguiranno aggiornamenti.

Video dal gruppo Facebook “Noi Pendolari della Pontina”