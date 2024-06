Spaccio di cocaina sul litorale romano, i Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un 33enne albanese, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato fermato nella zona di Campo Ascolano.

Hanno visto l’auto sospetta aggirarsi per le vie del quartiere e hanno deciso di approfondire la situazione. Così nel tardo pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Torvajanica, impegnati in un servizio perlustrativo nella zona di Campo Ascolano per la prevenzione dei reati, transitando in via lago Maggiore hanno fermato e controllato cinque persone a bordo del veicolo. E i sospetti dei Militari si sono rivelati fondati.

Spaccio a Campo Ascolano: arrestato 33enne

Identificati, tutti gli occupanti del veicolo sono risultati essere di nazionalità albanese. Nel corso del controllo tuttavia uno dei passeggeri è stato trovato in possesso di circa 20 grammi di cocaina e nel corso della successiva perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori 10 grammi della stessa sostanza stupefacente. Ragion per cui, il 33enne, inevitabilmente, è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Pomezia. Nella mattinata odierna invece il ragazzo è stato accompagnato presso le aule dibattimentali del Tribunale di Velletri dove l’arresto è stato infine convalidato.