Telelaser Pontina, ecco i controlli sulla statale 148: il calendario delle postazioni fino a domenica 20 febbraio 2022

Telelaser Pontina, ecco il calendario dei controlli sulle strade del Lazio fino a domenica 20 febbraio 2022. Anche questa settimana, quella che va dal 14 al 20, ci saranno diversi servizi per contrastare l’alta velocità sulla Statale 148 da parte della Polizia Stradale. La via Pontina, infatti, sarà al centro delle verifiche per ‘scovare’ i furbetti e sanzionare chi supera il limite della velocità: proprio questo è successo a un automobilista pochi giorni fa, sorpreso a sfrecciare a 146 km/h, incurante del pericolo per se stesso e per gli altri.

Telelaser Pontina e sulle strade del Lazio: il calendario dei controlli dal 14 al 20 febbraio 2022

E’ la Polizia di Stato a rendere pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Si tratta di un modo per invitare gli automobilisti a moderare l’andatura e a rispettare i limiti per prevenire così gli incidenti.

Ecco il calendario completo con tutte le postazioni mobili sulle strade del Lazio nella settimana che va da lunedì 14 febbraio a domenica 20 febbraio 2022:

15/02/2022 SS/148 Via Pontina ; SS/675 Umbro Laziale

; SS/675 Umbro Laziale 17/02/2022 SS/675 Umbro-Laziale

19/02/2022 Autostrada A/24

20/02/2022 Autostrada A/12 Roma-Civitavecchia e Strada Statale SS/148 Pontina