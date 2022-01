Testacoda sulla Pontina: lunghe file in direzione Roma

Ancora un incidente sulla Pontina, dove questa mattina intorno alle 9:00 un’auto ha sbandato finendo in testacoda. E’ successo al km 17+900 all’altezza di Castel di Decima: il conducente della vettura ha perso il controllo della vettura per cause non ancora specificate e, dopo aver sbandato per qualche centinaio di metri, ha terminato la sua corsa con l’auto che si è girata nel senso contrario alla marcia, nella corsia di sorpasso.

Testacoda sulla Pontina: lunghe file verso Roma

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma immediatamente si sono formate lunghe code tra via Tartufari e via di Trigoria e in direzione di Roma. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del gruppo IX EUR per i rilievi. Si è in attesa del carro attrezzi per la rimozione dell’auto incidentata.

(Foto di repertorio)