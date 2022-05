Torvaianica, acqua marrone a riva: allarme tra i bagnanti, ecco la spiegazione

Acqua azzurra, acqua chiara. Ma non proprio così a Torvaianica, sul litorale romano, perché questa mattina il mare non era certo limpido, cristallino, pulito. Anzi, molti cittadini hanno segnalato una strana ‘schiuma’ sulla riva e un ‘colorito’ anomalo. Chi ha approfittato del sole, delle prime giornate quasi estive e di qualche ora libera dal lavoro, stamattina ha pensato bene di recarsi al mare. E perché no? Anche di fare un bagno. Eppure, forse, si è dovuto ricredere perché l’acqua era marrone, non certo ‘invitante’ per un bel tuffo, forse il primo della stagione. E subito i video e le foto hanno invaso le chat e i social, con i cittadini allarmati: ‘Perché quel colore? Cosa è successo? È pericoloso?’.

L’acqua del mare è…marrone a Torvaianica

In questo periodo nel Lazio non è difficile ‘incappare’ in un mare che sembra sporco, con l’acqua marrone. E il ‘caso’ di Torvaianica non è certo l’unico perché anche in provincia di Latina, nel sud pontino, in molti hanno segnalato lo stesso ‘fenomeno’. Che potrebbe sembrare un po’ strano perché a maggio spesso l’acqua è cristallina. Ma così ora non sembra essere.

Eppure, non si tratterebbe, fortunatamente, di un fatto allarmante: l’acqua marrone e torbida potrebbe essere legata alle alghe, all’accumulo di queste, che danno solo ‘apparentemente’ una sensazione di inquinamento. Certo, una notizia che rassicura…ma forse un mare così frena anche quelli che non vedono l’ora di dare il via all’estate. Ai tuffi, alla tintarella e a un bel bagno refrigerante. Che, forse, dovranno aspettare ancora un po’.

Il Sindaco Zuccalà rassicura tutti

E in effetti, una rassicurazione è arrivata anche dal Sindaco di Pomezia, Adriano Zuccalà, che ci ha spiegato, una volta ascoltato il parere della Capitaneria di Porto, che l’acqua marrone è il risultato della movimentazione per il livellamento della spiaggia. Quindi è sabbia che si muove, nulla di così preoccupante come poteva sembrare all’inizio.