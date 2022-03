Torvaianica, buche e asfalto disastrato, i residenti di Via Rumenia chiedono interventi: «Strada in condizioni vergognose»

Si sono rivolti alla nostra Redazione i residenti di un condominio situato in via Rumenia a Torvaianica per segnalare lo stato disastroso in cui verte l’asfalto della strada. Una situazione, precisano i cittadini, non più sostenibile e per la quale chiedono ora al Comune di intervenire.

Strada dissestata in Via Rumenia a Torvaianica

«Chiediamo al vostro giornale la cortesia di diffondere la notizia. Anni fa fecero dei lavori di manutenzione per le tubature ma poi non sistemarono la strada. Quest’ anno la cosa si sta ripetendo: hanno infatti fatto altri lavori per installare la fibra ottica, ma nessuno si preoccupa di ripristinare il manto stradale», si legge nella lettera.

«Infatti il tratto che si estende davanti al nostro numero civico, per 400 metri, ormai da molti anni verte in condizioni vergognose. Le buche e le spaccature dell’asfalto provocano frequenti danni alle autovetture ed enormi disagi ai passanti, specialmente ai più anziani. Si formano pozzanghere insormontabili, con relativi rischi di cadute. La situazione è sempre più critica e vorremmo fare qualcosa per chiedere al Comune di Pomezia risposte chiare e interventi urgenti. Tra l’altro quest’anno abbiamo mandato delle mail e PEC agli uffici del Comune, ma non ci hanno risposto. Abbiano notato come la vostra testata sia sempre stata attenta ai problemi della città di Pomezia e del litorale e per questo vi chiediamo di perorare la nostra causa, sperando di smuovere le acque».